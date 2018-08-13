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Спикер Госдумы поставил под вопрос госпенсии в России

13 Августа 2018 в 19:34
Спикер Госдумы поставил под вопрос госпенсии в России

Председатель Государственной думы РФ Вячеслав Володин не исключил отмену государственных пенсий в стране. Об этом он заявил во время встречи с жителями Саратова. Видеозапись его слов опубликовало агентство FreeNews Volga.

По словам Володина, государственная пенсионная система имеет огромный дефицит, который наполняет за счет вливаний из бюджета. Спикер нижней палаты парламента также подчеркнул, что надо стремиться в первую очередь к увеличению пенсий, а не об изменении возраста выхода на заслуженный отдых. Кроме того, Володин отметил, что до этого на одного пенсионера было четверо работников, а сейчас данный показатель значительно ниже.

Ранее Вячеслав Володин сообщил, что 21 августа в Госдуме пройдёт важное обсуждение пенсионной реформы. Прием поправок в законопроект должен завершиться до конца сентября.

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