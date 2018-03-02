Володин пообещал лично разобраться в истории с домогательствами Слуцкого

Председатель Госдумы Вячеслав Володин заявил, что возьмет под личный контроль ситуацию вокруг парламентария от ЛДПР Леонида Слуцкого. Ранее несколько журналисток обвинили его в сексуальных домогательствах. По словам Володина, «девушек в обиду давать нельзя», сообщает Ura.ru. Он отметил, что со всеми поступившими жалобами будет разбираться думская комиссия по вопросам депутатской этики во главе с председателем Отари Аршбой. Спикер нижней палаты заверил, что подобные вопросы «бесследно не пройдут».