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Спикер Госдумы назвал число пострадавших от санкций россиян

15 Мая 2018 в 11:37
Спикер Госдумы назвал число пострадавших от санкций россиян

Под санкции США попали более 200 россиян и более 400 юридических лиц. Об этом сообщил глава нижней палаты парламента Вячеслав Володин, сообщает РИА Новости. По его словам, нужно сделать все необходимое, чтобы защитить интересы государства в этой ситуации.

14 мая в Госдуму был внесен проект закона, предусматривающий уголовную ответственность за соблюдение соблюдение антироссийских санкций. Среди авторов инициативы, в том числе, спикер Совета Федерации Валентина Матвиенко и председатель Госдумы Вячеслав Володин, пишет «Газета.ру».

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