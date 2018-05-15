Спикер Госдумы назвал число пострадавших от санкций россиян

Под санкции США попали более 200 россиян и более 400 юридических лиц. Об этом сообщил глава нижней палаты парламента Вячеслав Володин, сообщает РИА Новости. По его словам, нужно сделать все необходимое, чтобы защитить интересы государства в этой ситуации.

14 мая в Госдуму был внесен проект закона, предусматривающий уголовную ответственность за соблюдение соблюдение антироссийских санкций. Среди авторов инициативы, в том числе, спикер Совета Федерации Валентина Матвиенко и председатель Госдумы Вячеслав Володин, пишет «Газета.ру».