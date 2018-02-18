Спицов объяснил, что ему помешало обогнать норвежцев

Двукратный призер Олимпиады в Пхенчхане российский лыжник Денис Спицов рассказал, что стало ключевым моментом прошедшей в воскресенье олимпийской эстафеты.

По словам спортсмена, в гонке многое решила лучшая готовность лыж у соперников из Норвегии.

«Сегодня хотелось бороться за золото, но, видимо, пока рано и слишком амбициозно для нас. Изначально задачу ставили таким образом, что если будет группа, то стараться вымотать соперников, но поскольку пришлось догонять, то я уже сам пришел к группе измотанным. Но все равно, догнав, старался навязать борьбу. К сожалению, лыжи Клэбо оказались намного быстрее, что, возможно, стало ключевым моментом», - сказал Спицов, слова которого приводит ТАСС.

Он добавил, что команду очень мотивировала бронза, завоеванная в эстафете российскими лыжницами.

Министр спорта РФ Павел Колобков назвал серебро российской лыжной четверки «великолепным результатом». Он отметил, что ребята были в числе лидеров, несмотря на то, что их соперники – опытные титулованные спортсмены.

Президент ОКР Александр Жуков в свою очередь назвал настоящим героем соревнований главу Федерации лыжных гонок РФ Елену Вяльбе. По его словам, никто в не ожидал, что вчерашние юниоры в отсутствии на ОИ лидеров российского спорта смогут так сопротивляться «шведам, финнам и норвежцам».