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Спецоперация в Казани продолжается

27 Февраля 2018 в 23:39

Казанский стрелок Александр Петров ликвидирован, его приятель забаррикадировался в квартире, сообщил ИА «Татар-информ» собственный источник.

На данный момент спецоперация продолжается.

Ранее сообщалось, что в результате стрельбы в Казани убит сотрудник спецназа, ранены полицейский и рядовой житель Казани.

Улица Авангардная — улица в Приволжском районе города Казани. Бывшая Султанова Зайни, переименована в 1960 году.

Улица Авангардная пролегает с севера на юг, и начинается у побережья озера Средний Кабан, недалеко от пересечения с улицей Поперечно-Мостовой до пересечения с улицей Тульской. 


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