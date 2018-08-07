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Специалисты оценили преимущества новейшего российского истребителя Су-35

7 Августа 2018 в 09:27
Специалисты оценили преимущества новейшего российского истребителя Су-35

Американские специалисты оценили возможности российского истребителя четвертого поколения Су-35. Как пишет издание National Interest, самолеты превосходят западные аналоги. Среди преимуществ называется в первую очередь сверхманевренность Су-35. Отмечается, что благодаря турбореактивным двигателям эти истребители способны атаковать из высоких углов и с легкостью уклоняться от ракет противника. Эти характеристики вместе с вооружением различной дальности и средствами борьбы с самолётами-невидимками делает российский истребитель лучше аналогов четвертого поколения — в том числе, американские F-15, а также европейские Еurofighter, отмечает Life.ru.

Специалисты, однако, усомнились в способности Су-35 иметь несомненное преимущество в борьбе с американскими F-22 и F-35. Они указывают на то, что американские самолёты-невидимки обнаруживают противника на расстоянии 160 километров. В этом случае у Су-35 появятся шансы бороться с выпущенными по нему ракетами лишь в том случае, если он сможет сократить расстояние до противника, передает Ura.ru.

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