Специалисты МАК продолжают расшифровку «чёрного ящика» Ан-148

Расшифровка речевого «чёрного ящика» разбившегося Ан-148 продолжается. На это может потребоваться несколько дней. Об этом рассказали в Межгосударственном авиационном комитете (МАК), сообщают РИА Новости.

В процедуре российским специалистам могут помочь эксперты из украинского предприятия «Антонов». Ранее стало известно, что при взрыве одна из деталей самописца была разрушена. Она может быть только у производителя самолётов, сообщает сайт «Подмосковье Сегодня» .

Напомним, самолёт Ан-148 разбился 11 февраля. На борту находились 65 пассажиров и 6 членов экипажа. В результате крушения никому не удалось выжить, сообщает RT.