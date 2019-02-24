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СПЧ проконтролирует ситуацию с архангельским экотехнопарком «Шиес»

24 Февраля 2019 в 14:51
СПЧ проконтролирует ситуацию с архангельским экотехнопарком «Шиес»

Совет при президенте РФ по развитию гражданского общества и правам человека (СПЧ) будет по мере необходимости подключаться к решению проблемы со строительством экотехнопарка «Шиес», предназначенного для вывоза и утилизации твердых бытовых отходов из Москвы и Архангельской области. Об этом по итогам встреч с представителями власти, контролирующих органов и экоактивистами и общественносью заявил представитель СПЧ Сергей Цыпленков.

Цыпленков отметил, что СПЧ запросил материалы Росводресурсов, Росприроднадзора, прокуратуры, чтобы выработать позицию по поводу потенциальной угрозы экологии Архангельской области от строительства мусорного полигона.

«Пока я могу сказать, что возникают вопросы к процессу: как было организовано, как было налажено взаимодействие в треугольнике инвестор, органы власти и население. Я хочу изучить все материалы, которые мы собрали, и те, которые еще не поступили, тогда делать выводы о том, насколько все серьезно там было нарушено», - пояснил он.

Максим Замшев, член СПЧ и главный редактор «Литературной газеты», отметил, представители гражданского общества пожаловались на катастрофическую нехватку информацию о проекте. Он заявил о необходимости диалога ради экологической безопасности.

«Гарантировано совет будет следить за развитием ситуации и подключаться с разной степенью интенсивности в зависимости от того, как ситуация будет развиваться», - заявил представитель СПЧ Сергей Цыпленков.

Напомним, объем инвестиций в экотехнопарк в Ленском районе на юге Архангельской области оценивается в 10,5 млрд рублей. Проект был признан приоритетным, однако, жители региона активно выступают против «московского мусора».

Ранее бизнес-омбудсмен по экологии и природопользованию Ильдар Неверов в беседе с НСН заявил, что годовые расчеты расходов на обращение с ТКО в России объемом 180 млрд рублей сделаны по наиболее высоким тарифам.

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