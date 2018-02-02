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СПЧ обсудит проблему донорства в России

2 Февраля 2018 в 00:25
СПЧ обсудит проблему донорства в России

Совет при президенте Российской Федерации по развитию гражданского общества и правам человека соберется сегодня на специальное заседание по теме «Роль гражданского общества в развитии донорств».

Ожидаются выступления представителей Минздрава РФ, директора Федерального медико-биологического агентства Владимира Уйбы, президента Русфонда Льва Амбиндера.

Амбиндер сообщил ТАСС, что одним из вопросов в повестке заседания станет тема развития в России Национального регистра доноров костного мозга.

Донорство органов и тканей представляет собой добровольную процедуру жертвования собственными органами и (или) тканями в пользу как конкретного лица, так и неопределённого круга лиц. Донорство органов и тканей может быть прижизненным и посмертным. Наиболее распространённым и доступным для широкого круга населения видом донорства органов и тканей является донорство крови. Но в силу гораздо более простой процедуры выделено в отдельный вид.

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