СПЧ назвал дату и место прощания с Вениамином Яковлевым

СПЧ назвали дату и место прощания со советником президента России Вениамином Яковлевым, который ушел из жизни 24 июля. На сайте Президентского совета по развитию гражданского общества и правам человека отмечается, что прощальная церемония пройдёт 26 июля в Центральной клинической больнице в Москве. Начало в 11 утра.

Газета.ру напоминает, экс-глава Высшего арбитражного суда СССР и России, советник президента России и член-корреспондент Российской академии наук Вениамин Яковлев умер после продолжительной болезни в возрасте 86 лет.

Всю свою жизнь он посвятил юриспруденции, был одним из тех, кто работал над сводом Конституции страны. До последнего дня Яковлев работал в должности советника президента страны.