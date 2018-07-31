Стали известны детали состояния спасённого в Пакистане российского альпиниста

Успешно завершилась операция спасения петербургского альпиниста Александра Гукова, несколько дней ждавшего помощи на горе Латок-1 в Пакистане, сообщают Argumenti.ru. О состоянии пострадавшего рассказала в Facebook участница операции Анна Пиунова.

«Саня в госпитале в Скарду… Особых обморожений нет, пустяки. Очень ослаб, разговаривает с трудом», — написала Пиунова.

Состояние альпиниста расценивается врачами как тяжёлое, сообщили в посольстве России в Пакистане, пишет RT. Гуков остаётся в блоке интенсивной терапии, отметили в дипведомстве.

Напомним, Александр Гуков из Петербурга и Сергей Глазунов были заблокированы на крутом склоне горы в Пакистане. Товарищ Гукова погиб, и он остался один, закрепившись на высоте 6200 метров практически без снаряжения, пишет РЕН ТВ.