Спасенного в Магнитогорске ребенка выписали из больницы

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По дороге домой его будет сопровождать врач. В Москве с мальчиком находится его мать Ольга.
Как сообщил президент НИИ Неотложной детской хирургии и травматологии Леонид Рошаль, спасение найденного под завалами в Магнитогорске ребенка - это общая победа врачей, детских хирургов. Об этом пишет Ura.ru
Ваня Фокин был найден живым под завалами обрушившегося в Магнитогорске дома. Медики диагностировали обморожение и закрытая травма головы. В момент трагедии в городе стояли 30-градусные морозы, напоминает RT.
Как сообщили в Минздраве, состояние ребенка стабильное и постепенно улучшается, врачам удалось спасти ножку ребенка.
Ранее председатель Комиссии по жилищно-коммунальному хозяйству, строительству и дорогам Общественной палаты России Игорь Шпектор в эфире НСН резко отрицательно высказался в отношении предложения Минэкономразвития введение социальных норм потребления электроэнергии.