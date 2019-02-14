Спасенного в Магнитогорске ребенка выписали из больницы

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Десятимесячного Ваню Фокина, которого спасатели нашли живым по завалами дома в Магнитогорске, выписали из больницы. Как пишет РИА Новости, ребенка полтора месяца лечили в московском НИИ неотложной детской хирургии и травматологии.

По дороге домой его будет сопровождать врач. В Москве с мальчиком находится его мать Ольга.

Как сообщил президент НИИ Неотложной детской хирургии и травматологии Леонид Рошаль, спасение найденного под завалами в Магнитогорске ребенка - это общая победа врачей, детских хирургов. Об этом пишет Ura.ru

Ваня Фокин был найден живым под завалами обрушившегося в Магнитогорске дома. Медики диагностировали обморожение и закрытая травма головы. В момент трагедии в городе стояли 30-градусные морозы, напоминает RT.

Как сообщили в Минздраве, состояние ребенка стабильное и постепенно улучшается, врачам удалось спасти ножку ребенка.