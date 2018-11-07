Спасатели завершили разбор завалов на месте взрыва под Смоленском

Спасатели завершили разбор завалов на месте взрыва газа в многоквартирном жилом доме в Смоленской области. Повреждены 16 квартир. В региональном управлении МЧС уточнили, что во всех комнатах выбиты окна и двери, есть трещины в подъезде и на внешней стене дома. На месте происшествия работали более 260 человек.

Как пишет RT, взрыв бытового газа произошёл накануне вечером в посёлке Пригорское. Пострадали четыре человека, двое из них остаются в больнице.

Жители дома провели эту ночь в спорткомплексе по соседству. Однако эксперты не могут дать однозначный ответ, пригоден ли дом для дальнейшего проживания.