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Спасатели завершили разбор завалов на месте взрыва под Смоленском

7 Ноября 2018 в 10:49
Спасатели завершили разбор завалов на месте взрыва под Смоленском

Спасатели завершили разбор завалов на месте взрыва газа в многоквартирном жилом доме в Смоленской области. Повреждены 16 квартир. В региональном управлении МЧС уточнили, что во всех комнатах выбиты окна и двери, есть трещины в подъезде и на внешней стене дома. На месте происшествия работали более 260 человек.

Как пишет RT, взрыв бытового газа произошёл накануне вечером в посёлке Пригорское. Пострадали четыре человека, двое из них остаются в больнице.

Жители дома провели эту ночь в спорткомплексе по соседству. Однако эксперты не могут дать однозначный ответ, пригоден ли дом для дальнейшего проживания.

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