Спасатели в Подмосковье вытащили застрявшего в памятнике ребенка

Спасателям из подмосковного Пушкино пришлось извлекать школьника из памятника. Инцидент произошел на одной из площадей города, где установлен памятник Александру Пушкину и Ивану Крылову. Бронзовые литераторы сидят на скамейке и общаются.

Мальчик пытался забраться на голову поэту, но случайно соскользнул вниз и оказался зажатым между двух скульптур, пишет сайт «Подмосковье сегодня».

Очевидцы пытались помочь ребенку выбраться, однако, им этого не удалось. После чего было решено вызвать спасателей. Ребенок повреждений не получил.

Это не первый случай, когда играющие на памятнике дети, застревают в нем.