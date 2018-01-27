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Спасатели обнаружили два пустых плота судна «Восток»

27 Января 2018 в 13:00
Спасатели обнаружили два пустых плота судна «Восток»

В районе исчезновения рыболовецкого судна «Восток» в Японском море найдены два спасательных плота. Оба они были пустыми, сообщили в МЧС по региону.

Отмечается, что один плот подняли на борт буксира «Спасатель Заборщиков». Плот был залит водой, людей на нем обнаружено не было.

Второй плот был замечен спасателями не совсем рядом с первым. На его борту также не было людей. В ООО «ДВ-Флот» добавили, что всего на «Востоке» было четыре спасательных плота. Поиски продолжаются, пишет Газета.ру

Напомним, рыболовецкое судно «Восток», на борту которого находится 21 человек, перестало выходить на связь 25 января.

 

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