Спасатели не нашли обломков вертолета на месте крушения Ан-148

Обломков вертолета на мете падения Ан-148 в Подмосковье не обнаружено. Об этом сообщили журналистам в пресс-службе МЧС.

«Спасатели не нашли никаких обломков вертолета», - сказал представитель МЧС, слова которого приводит ТАСС.

Ранее источник в экстренных службах сообщил, что Ан-148 на взлете мог столкнуться с почтовым вертолетом. В «Почте России», заявили, что в их транспортном парке вертолетов нет.

Большое количество писем, найденных на месте авиакатастрофы в Раменском районе, почтовый регулятор объяснил тем, что на борту упавшего лайнера находился 20-килограммовый мешок с корреспонденцией.

Ранее сообщилось, что на месте падения самолета в Подмосковье найдены тела двух погибших и один бортовой самописец.