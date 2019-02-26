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Спасать Ставрополье от «наследия Арашуковых» будет Сергей Бондаренко

26 Февраля 2019 в 20:42
Спасать Ставрополье от «наследия Арашуковых» будет Сергей Бондаренко

На должность генерального директора подразделений «Газпрома» в Ставропольском крае назначен Сергей Бондаренко. До этого назначения он руководил аналогичным предприятием во Владимирской области, пишет «Коммерсант».

Ранее должности, на которые назначен Бондаренко, занимали Игорь Травинов и Николай Романов. Они были задержаны в рамках расследования дела о хищении газа на сумму более 30 млрд руб. По этому же делу проходит сенатор Рауф Арашуков и его отец Рауль Арашуков. Также по делу задержаны руководители различных подразделений «Межрегионгаза» в Ставропольском крае и Астраханской области.

Напомним, сенатор от Карачаево-Черкесии Рауф Арашуков был задержан 30 января в зале заседаний Совета Федерации. Там же его лишили неприкосновенности. В тот же день было принято решение о его аресте на два месяца. Самый молодой сенатор обвиняется в причастности к заказным убийствам 2010 года, а также давлении на свидетеля и участии в преступной группировке. Позже был арестован его отец, гендиректор «Газпром межрегионгаза» Рауль Арашуков по подозрению в причастности к хищениям газа на 30 миллиардов рублей.

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