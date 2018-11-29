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«Спартак» проиграл «Рапиду» в матче Лиги Европы

29 Ноября 2018 в 20:54
«Спартак» проиграл «Рапиду» в матче Лиги Европы

Футболисты «Спартака» потерпели поражение 2:1 от австрийского «Рапида» в матче пятого тура группового этапа Лиги Европы УЕФА. У хозяев гол забил Зе Луиш. У гостей отличились Мерт Мюльдур и Филипп Шобесбергер.

Ранее НСН сообщала, что новым главным тренером «Спартака» назначен Олег Кононов. Контракт с ним заключён до конца следующего сезона.

Двукратный обладатель Кубка СССР по футболу, ветеран «Спартака» Валерий Рейнгольд в эфире НСН поприветствовал эту новость, отметив положительные качества нового тренера команды.

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