Среда
08 августа
USD 63.54
EUR 73.56
Горячие новости

«Спартак» начинает борьбу в Лиге Чемпионов

8 Августа 2018 в 00:55
«Спартак» начинает борьбу в Лиге Чемпионов

«Спартак» сыграет первый матч в рамках третьего квалификационного раунда футбольной Лиги чемпионов против греческого клуба ПАОК. Встреча пройдет в Салониках и начнется сегодня в 20 часов по московскому времени.

Тренирует ПАОК 49-летний Рэзван Луческу - сын экс-наставника «Зенита» Мирчи Луческу. Президентом греческой команды является российский предприниматель Иван Саввиди.

Матч между ПАОКом и «Спартаком» пройдет без российских фанатов. Московский клуб наказан за поведение фанатов в игре 1/16 финала Лиги Европы прошлого сезона с «Атлетиком», походившей в феврале в Бильбао

Ответная игра состоится 14 августа на «Открытие-Арене» в Москве.

Лига чемпионов УЕФА — самый престижный европейский клубный футбольный турнир.

Теги:

Подписывайтесь на канал НСН в Яндекс.Дзене и добавляйте нас в избранные источники Яндекс.Новостей
Читайте также
Смотрите также

Горячие новости

Архив горячих новостей

Партнеры

Партнеры

Партнеры


Национальная служба новостей - НСН
© 2018 «НСН» ООО ЗАО «Мультимедиа Холдинг»
Все права защищены. Для лиц старше 12 лет
О нас Контакты
12+

(c) Использование материалов, опубликованных на сайте NSN.fm, допускается только с обязательной прямой гиперссылкой на страницу, с которой материал заимствован. Гиперссылка должна размещаться непосредственно в тексте, воспроизводящем оригинальный материал NSN.fm.

Информационное агентство "Национальная Служба Новостей (НСН)": свидетельство о регистрации СМИ ИА № ФС77-53714 выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 17 апреля 2013 года.