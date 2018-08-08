«Спартак» начинает борьбу в Лиге Чемпионов

«Спартак» сыграет первый матч в рамках третьего квалификационного раунда футбольной Лиги чемпионов против греческого клуба ПАОК. Встреча пройдет в Салониках и начнется сегодня в 20 часов по московскому времени.

Тренирует ПАОК 49-летний Рэзван Луческу - сын экс-наставника «Зенита» Мирчи Луческу. Президентом греческой команды является российский предприниматель Иван Саввиди.

Матч между ПАОКом и «Спартаком» пройдет без российских фанатов. Московский клуб наказан за поведение фанатов в игре 1/16 финала Лиги Европы прошлого сезона с «Атлетиком», походившей в феврале в Бильбао



Ответная игра состоится 14 августа на «Открытие-Арене» в Москве.

Лига чемпионов УЕФА — самый престижный европейский клубный футбольный турнир.