«Спартак» и «Краснодар» одержали победы в Лиге Европы

«Спартак» обыграл шотландский «Рейнджерс» со счетом 4:3 в домашнем матче четвертого тура группового этапа Лиги Европы.

У москвичей голами отметились Лоренсо Мельгарехо, Луис Адриано и Софьян Ханни, у гостей отличились Даниэл Кандеяш и Гленн Миддлтон. Полузащитник «Спартака» Роман Еременко и защитник «Рейнджерс» Коннор Голдсон забили автоголы.

«Краснодар» обыграл бельгийский «Стандард» со счетом 2:1 в домашнем матче четвертого тура группового этапа Лиги Европы.

В составе гостей мяч забил Мехди Карсела- Гонсалес. У хозяев отличились Магомед-Шапи Сулейманов и Вандерсон, передает ТАСС.

Ранее НСН сообщала, что главный тренер московского «Спартака» Массимо Каррера покинул свой пост. Такое решение приняло руководство клуба.