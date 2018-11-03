Создание кибердружин в Рунете поддержали в ОП РФ

Отслеживать противоправный контент на просторах Интернета российским правоохранителям будут помогать кибердружины. Законопроект об их создании в субботу поддержали в Общественной палате РФ.

Авторами документа выступила группа депутатом от «Единой России». Накануне координационный совет утвердил концепцию документа и рекомендовал обсудить его на площадке ОП.

Документ предполагает создание кибердружин по инициативе граждан в форме общественных организаций. Вступить в такую дружину сможет любой желающий старше 18 лет. Законопроект обязывает правоохранительные органы и органы местного самоуправления сотрудничать с кибердружинами по части противодействия распространению в сети запрещенной информации.

Законопроект еще должен пройти общественные слушания, после чего он будет внесен на обсуждение в Госдуму, пишет ТАСС.