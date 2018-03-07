Создана вакцина, полностью убивающая раковые опухоли

Американские ученые создали вакцину, помогающую активировать иммунную систему для борьбы с раком. Ее принципиальное отличие от уже существующих в том, что лечение основано на специфичных для каждого вида опухоли неоантигенах. Это дефективные пептидные молекулы, которые присутствуют на поверхности злокачественных клеток. Препарат помогает организму распознавать эти неоантигены и активизировать иммунитет на борьбу с ними, пишут «Известия».

Эксперименты доказали, что такие вакцины были намного эффективнее обычных. К примеру, вакцина, содержащая пептид Е7, связанный с раком шейки матки, способствовала почти полному уничтожению этого вида опухолей. Если пролеченные другой вакциной подопытные мыши проживали только 30 дней, это препарат продлил срок их жизни в 5 раз.

Добавим, до мая правительство представит новую программа по борьбе с онкологией Вице-премьер РФ Ольга Голодец назвала лечение онкологических заболеваний приоритетом для всей российской системы здравоохранения, напоминает РЕН-ТВ.