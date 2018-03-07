Среда
07 марта
USD 56.5
EUR 69.73
Горячие новости

Создана вакцина, полностью убивающая раковые опухоли

7 Марта 2018 в 09:31
Создана вакцина, полностью убивающая раковые опухоли

Американские ученые создали вакцину, помогающую активировать иммунную систему для борьбы с раком. Ее принципиальное отличие от уже существующих в том, что лечение основано на специфичных для каждого вида опухоли неоантигенах. Это дефективные пептидные молекулы, которые присутствуют на поверхности злокачественных клеток. Препарат помогает организму распознавать эти неоантигены и активизировать иммунитет на борьбу с ними, пишут «Известия».

Эксперименты доказали, что такие вакцины были намного эффективнее обычных. К примеру, вакцина, содержащая пептид Е7, связанный с раком шейки матки, способствовала почти полному уничтожению этого вида опухолей. Если пролеченные другой вакциной подопытные мыши проживали только 30 дней, это препарат продлил срок их жизни в 5 раз.

Добавим, до мая правительство представит новую программа по борьбе с онкологией Вице-премьер РФ Ольга Голодец назвала лечение онкологических заболеваний приоритетом для всей российской системы здравоохранения, напоминает РЕН-ТВ.

Теги:
Смотрите также

Горячие новости

Архив горячих новостей

Национальная служба новостей - НСН

Партнеры

Партнеры

Партнеры

© 2018 «НСН» ООО ЗАО «Мультимедиа Холдинг»
Все права защищены. Для лиц старше 12 лет
О нас Контакты
12+

(c) Использование материалов, опубликованных на сайте NSN.fm, допускается только с обязательной прямой гиперссылкой на страницу, с которой материал заимствован. Гиперссылка должна размещаться непосредственно в тексте, воспроизводящем оригинальный материал NSN.fm.

Информационное агентство "Национальная Служба Новостей (НСН)": свидетельство о регистрации СМИ ИА № ФС77-53714 выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 17 апреля 2013 года.