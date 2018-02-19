Создается новая платформа для развития отечественной медицины

19 февраля Московская школа управления СКОЛКОВО и Московский международный медицинский кластер (МММК) подписали соглашение о сотрудничестве. Партнёры создают независимую платформу для консолидации экспертного сообщества и участников отрасли – Skolkovo Medical Club.

Платформа объединит руководителей государственных и частных медицинских организаций, научно-исследовательских институтов, отраслевых и межотраслевых бизнес-ассоциаций, производителей медицинского оборудования, представителей органов государственной власти, страховых, консалтинговых и IT-компаний, а также независимых российских и зарубежных экспертов – лидеров мнений, обладающих визионерской позицией относительно развития системы здравоохранения России.

Задачи Skolkovo Medical Club – продвижение современных моделей организации здравоохранения и новых медицинских технологий на основе лучшего мирового опыта, содействие повышению качества медицинской помощи, выработка предложений по совершенствованию нормативно-правовой базы в сфере регулирования охраны здоровья и развитие лидеров в области управления здравоохранением. На его базе будет построен открытый диалог в отрасли, который позволит разрабатывать инициативы, проекты, образовательные и исследовательские продукты в области управления здравоохранением.

Участники мероприятия подчеркнули, что открытый диалог в отрасли и поиск совместных решений для адаптации к вызовам будущего – залог развития лидерства в системе здравоохранения.

Генеральный директор Фонда международного медицинского кластера Михаил Югай, отметил, что российская система здравоохранения шагнула далеко вперед – в последние годы на федеральном и региональном уровнях принят целый ряд инициатив, направленных на повышение квалификации врачей, а также реализованы проекты по оказанию высокотехнологичной медпомощи: «Внедрение современных технологий в корне меняет подход врачей к предоставлению медицинских услуг, и здесь очень важно органично интегрировать сотрудников в новую и незнакомую для них среду. Задача МММК – предоставить доступ к лучшим зарубежным практикам, а встречи клуба помогут нам выявить ключевые запросы и потребности индустрии и своевременно на них отреагировать».

Президент Московской школы управления СКОЛКОВО Андрей Шароров:

«Исследовательский центр в сфере здравоохранения появился в бизнес-школе два года назад. За два года мы завершили проект по регулированию фармацевтического рынка, сейчас центр проводит исследование социально-экономических последствий онкологических заболеваний, также в разработке находятся несколько тем на стыке управления, экономики и здравоохранения. Мы рассчитываем, что площадка Skolkovo Medical Club станет местом для интересных дискуссий и выработки новых идей, и, возможно, образовательных программ для людей, работающих в сфере здравоохранения».





Справочная информация:

Московский Международный Медицинский Кластер – крупный медицинский инфраструктурный проект в России, направленный на развитие национальной экосистемы здравоохранения. Создан и контролируется Правительством Москвы. Кластер строится на 57 Га территории Инновационного Центра «Сколково». К 2029 году кластер планирует объединить на своей территории 15 специализированных клиник, образовательный и научно-исследовательский центры, инфраструктуру для проживания пациентов и медицинских работников.

На территории кластера действует особая правовая среда. Зарубежные клиники из стран Организации Экономического Сотрудничества и Развития могут использовать протоколы и медицинские методики, оборудование и препараты, зарегистрированные в своей стране, без прохождения дополнительной регистрации в России. Также они могут привлекать к работе иностранных специалистов без получения квот и разрешений на работу.

Московский Международный Медицинский Кластер станет платформой, на которой зарубежные и российские организации будут не только вести лечебную, образовательную, исследовательскую деятельность, но и тесно взаимодействовать для обмена опытом и знаниями. Таким образом, кластер позволит привнести в Россию передовые медицинские знания и технологии.