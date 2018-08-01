«Союзмультфильм» помирился с Эдуардом Успенским после спора о «Простоквашине»

Сделку о правах на использование героев серии мультфильмов «Простоквашино» заключили студия «Союзмультфильм» и писатель Эдуард Успенский. Как рассказала «Комсомольской правде» председатель правления киностудии Юлиана Слащёва, обе стороны остались довольны заключённым соглашением.

Отмечается, что согласно договору Успенский предоставляет студии исключительные права на оригинальные серии «Трое из Простоквашино», «Каникулы в Простоквашино» и «Зима в Простоквашино», а также на десять не экранизированных эпизодов из цикла. Кроме того писатель обязуется не выдавать лицензии на использование этих произведений и товарных знаков другим лицам. В свою очередь «Союзмультфильм» обязан выплачивать Успенскому роялти от получаемых от использования лицензий доходов.

Напомним, спор об авторских правах между Успенским и «Союзмультфильмом» длится более года. За это время успело выйти четыре новые серии из цикла мультфильма.