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Общество

Союз потребителей: Инстинкт подсказывает, что нужно есть!

14 Мая 2018 в 13:13
Союз потребителей: Инстинкт подсказывает, что нужно есть!
Председатель Союза потребителей РФ рассказал в пресс-центре НСН о "сбитом прицеле" российского покупателя.

Председатель Союза потребителей РФ Пётр Шелищ заявил на пресс-конференции в НСН, что потребителя необходимо ориентировать в продуктах, которые представлены в магазинах. Однако предложил обозначать рекомендации по полезности товаров не для всех граждан, а для страдающих определенными заболеваниями.

«Потребители действительно нуждаются в рекомендациях. Большинство верит, что инстинкт нам подсказывает, что нам нужно съесть. Но этот прицел нам сбили продукцией, в которой содержится избыточное количество соли, жиров. Это вредно, но вкусно. С этим надо бороться. Но все зависит от количества: съел ты гамбургер раз в неделю или раз в день. Но все индивидуально. В маркировке необходимо обозначить, людям с какими заболеваниями что-то полезно или вредно. Возможно, для этого в магазинах необходимо выделить отдельные секции», - считает Шелищ.

Ранее Роспотребнадзор заявил, что реализация пилотного проекта «Светофор» может начаться уже в начале лета 2018 года. Трехцветная маркировка продуктов питания разделит их на три группы по полезным свойствам. Это поможет покупателям делать осознанный выбор.

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