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Совладелец «Юлмарта» обрел свободу за 25 миллионов рублей

12 Ноября 2018 в 23:14
Совладелец «Юлмарта» обрел свободу за 25 миллионов рублей

Совладелец известного ритейлера «Юлмарт» Дмитрий Костыгин выйдет из-под домашнего ареста под залог. Смольнинский районный суд Санкт-Петербурга принял решение об изменении меры пресечения на залог в 25 миллионов рублей.

Следствие считает, что, будучи руководителем совета директоров «Юлмарта», Костыгин заключил договор со «Сбербанком» об открытии кредитной линии. Однако бизнесмен предоставил ложные сведения о финансах «Юлмарта». В рамках договора «Сбербанк» перевел миллиард рублей, которые Костыгин забрал себе.

Ранее НСН сообщала, что Арбитражный суд Санкт-Петербурга и Ленинградской области признал совладельца российской компании «Юлмарт» Михаила Васинкевича банкротом. Иск о банкротстве Васинкевича в суд подал другой совладелец фирмы Дмитрий Костыгин. 
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