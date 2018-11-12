Совладелец «Юлмарта» обрел свободу за 25 миллионов рублей

Совладелец известного ритейлера «Юлмарт» Дмитрий Костыгин выйдет из-под домашнего ареста под залог. Смольнинский районный суд Санкт-Петербурга принял решение об изменении меры пресечения на залог в 25 миллионов рублей.

Следствие считает, что, будучи руководителем совета директоров «Юлмарта», Костыгин заключил договор со «Сбербанком» об открытии кредитной линии. Однако бизнесмен предоставил ложные сведения о финансах «Юлмарта». В рамках договора «Сбербанк» перевел миллиард рублей, которые Костыгин забрал себе.