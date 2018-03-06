Совфеду представят закрытый доклад о недопущении влияния Запада на молодежь

Комиссия Совета Федерации по защите госсуверенитета предлагает разработать «суверенную экспертизу» для законопроектов, а также представит закрытый доклад об опасном влиянии Запада на молодежь.

Сенаторы, входящие в состав комиссии, работали над документом 8 месяцев, анализировали деятельность общественных организаций, работу иностранных СМИ, их публикации о происходящем в России. Часть доклада будет представлена прессе. Другая – предназначена для внутреннего обсуждении на заседании Совета Федераций.

Сенаторы, как пишет РБК, предлагают помешать «политизации спорта высоких достижений». Кроме того, комиссия заявила об иностранном вмешательстве в выборы. В российском МИДе заявили о попытках Вашингтона повлиять на президентские выборы в РФ. Замглавы ведомства Сергей Рябко пояснил, что подобные действия США тщательно анализируют и в министерстве, и в других «соответствующих структурах», отмечает Газета.ру.

В практической части доклада, в частности, приведены рекомендации по предотвращению влияния извне на молодых людей как сейчас, так и в будущем.