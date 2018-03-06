Вторник
06 марта
USD 57.1
EUR 70.17
Горячие новости

Совфеду представят закрытый доклад о недопущении влияния Запада на молодежь

6 Марта 2018 в 11:45
Совфеду представят закрытый доклад о недопущении влияния Запада на молодежь

Комиссия Совета Федерации по защите госсуверенитета предлагает разработать «суверенную экспертизу» для законопроектов, а также представит закрытый доклад об опасном влиянии Запада на молодежь.

Сенаторы, входящие в состав комиссии, работали над документом 8 месяцев, анализировали деятельность общественных организаций, работу иностранных СМИ, их публикации о происходящем в России. Часть доклада будет представлена прессе. Другая – предназначена для внутреннего обсуждении на заседании Совета Федераций.

Сенаторы, как пишет РБК, предлагают помешать «политизации спорта высоких достижений». Кроме того, комиссия заявила об иностранном вмешательстве в выборы. В российском МИДе заявили о попытках Вашингтона повлиять на президентские выборы в РФ. Замглавы ведомства Сергей Рябко пояснил, что подобные действия США тщательно анализируют и в министерстве, и в других «соответствующих структурах», отмечает Газета.ру.

В практической части доклада, в частности, приведены рекомендации по предотвращению влияния извне на молодых людей как сейчас, так и в будущем.

Теги:
Смотрите также

Горячие новости

Архив горячих новостей

Национальная служба новостей - НСН

Партнеры

Партнеры

Партнеры

© 2018 «НСН» ООО ЗАО «Мультимедиа Холдинг»
Все права защищены. Для лиц старше 12 лет
О нас Контакты
12+

(c) Использование материалов, опубликованных на сайте NSN.fm, допускается только с обязательной прямой гиперссылкой на страницу, с которой материал заимствован. Гиперссылка должна размещаться непосредственно в тексте, воспроизводящем оригинальный материал NSN.fm.

Информационное агентство "Национальная Служба Новостей (НСН)": свидетельство о регистрации СМИ ИА № ФС77-53714 выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 17 апреля 2013 года.