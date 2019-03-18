Совфед возмущен заявлением Макаревича о Крыме

Сенатор Франц Клинцевич заявил, что слова Андрея Макаревича можно считать предательством. Кроме того, подобная реакция музыканта – пиар. По мнению Клинцевича, Макаревич таким образом решил напомнить о себе с помощью общеевропейского тренда, сообщает «Подмосковье Сегодня».

Клинцевич отдельно отметил, что поведение Макаревича недостойно человека, который получил такую широкую известность в стране, которая его поддерживала, кормила, поила и дала возможность обогатиться:

«Все когда-то воспитывались на его песнях, они казались правильными, поучительными и где-то революционными. Сейчас что-либо говорить ему бесполезно – это ничего не даст», - заявил сенатор.

Также Клинцевич отметил, что в скором времени общественно-политическая деятельность Макаревича изживет себя, так же, как и популярность самого музыканта.