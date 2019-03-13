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Совфед утвердил законопроект об оскорблении госсимволов

13 Марта 2019 в 17:02
Совфед утвердил законопроект об оскорблении госсимволов

Совет Федерации поддержал проект закона, согласно которому интернет-материалы, которые содержат оскорбления государственных символов, государства, а также общества, должны подвергаться блокировке, пишет РИА ФАН.

Законом также предусматривается, что генеральный прокурор и его подчиненные имеют право обратиться в Роскомнадзор, чтобы потребовать удалить материалы, которые носят оскорбительный характер. Помимо этого, удалению могут подвергать и сами ресурсы, которые распространяют информацию, оскорбляющую госсимволы или государство.

Утоняется, что 145 сенаторов выступили в поддержку законопроекта, трое проголосовали против, еще четверо воздержались.

Ранее адвокат Павел Астахов прокомментировал в беседе с НСН законы о фейковых новостях и неуважении к власти.

 

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