Совфед соболезнует родным погибших в катастрофе Ан-148

Соболезнования семьям и родным погибших при крушении Ан-148 выразила спикер Совет Федерации Валентина Матвиенко.

«Многим семьям авиакатастрофа принесла большое горе. Я искренне переживаю вместе со всеми, чьи родные и близкие погибли. Мужества им и душевных сил», - говорится телеграмме, которую предоставила НСН пресс-служба Совфеда.

Матвиенко добавила, что ей очень горько осознавать, что такие людские потери необратимы и невосполнимы.

Член Совфеда от Оренбургской области Елена Афанасьева также заявила, что потрясена случившимся.

«Потрясена авиакатастрофой, которая произошла сегодня в Московской области. В ней погибли мои земляки. Для всех для нас это невосполнимые потери и огромная боль. Искренне скорблю и соболезную в эту минуту родным и близким», - сказала сенатор.

Соболезнования в адрес родных и близких погибших пассажиров выразили президент Литвы, правительство Германии и руководство ЕС.

Ранее сообщалось, что погибшие в катастрофе пассажиры Ан-148 были жителями Оренбургской области. Все они проживали в Орске и соседних городах.

При крушении лайнера «Самарский авиалиний» в Подмосковье погиб 71 человек.