Совфед проверит транспортную доступность городов проведения матчей ЧМ

Совет Федерации направит запрос в министерство транспорта по поводу обеспечения доставки болельщиков в разные города России, где пройдут матчи чемпионата мира по футболу 2018 года. Об этом НСН рассказал председатель комитета Совета Федерации РФ по регламенту и организации парламентской деятельности, председатель временной комиссии СФ по подготовке к Чемпионату мира по футболу 2018 Андрей Кутепов.

«Завтра мы направляем запрос в Минтранс относительно обеспечения доставки болельщиков в города проведения матчей чемпионата мира в случае размещения болельщиков в пригородах или соседних населённых пунктах, а также в отношении доставки и перемещения болельщиков на территорию и внутри Калининградской области», - сообщил сенатор.

Ранее Андрей Кутепов во время пресс-конференции в НСН сообщил, что Совфед запросит данные у Ростуризма по количеству забронированных на время мундиаля мест в гостиницах.