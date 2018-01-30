Вторник
30 января
USD 56.29
EUR 69.85
Горячие новости

Совфед проверит транспортную доступность городов проведения матчей ЧМ

30 Января 2018 в 13:23
Совфед проверит транспортную доступность городов проведения матчей ЧМ

Совет Федерации направит запрос в министерство транспорта по поводу обеспечения доставки болельщиков в разные города России, где пройдут матчи чемпионата мира по футболу 2018 года. Об этом НСН рассказал председатель комитета Совета Федерации РФ по регламенту и организации парламентской деятельности, председатель временной комиссии СФ по подготовке к Чемпионату мира по футболу 2018 Андрей Кутепов.

«Завтра мы направляем запрос в Минтранс относительно обеспечения доставки болельщиков в города проведения матчей чемпионата мира в случае размещения болельщиков в пригородах или соседних населённых пунктах, а также в отношении доставки и перемещения болельщиков на территорию и внутри Калининградской области», - сообщил сенатор.

Ранее Андрей Кутепов во время пресс-конференции в НСН сообщил, что Совфед запросит данные у Ростуризма по количеству забронированных на время мундиаля мест в гостиницах.

Теги:
Смотрите также

Горячие новости

Архив горячих новостей

Национальная служба новостей - НСН

Партнеры

Партнеры

Партнеры

© 2018 «НСН» ООО ЗАО «Мультимедиа Холдинг»
Все права защищены. Для лиц старше 12 лет
О нас Контакты
12+

(c) Использование материалов, опубликованных на сайте NSN.fm, допускается только с обязательной прямой гиперссылкой на страницу, с которой материал заимствован. Гиперссылка должна размещаться непосредственно в тексте, воспроизводящем оригинальный материал NSN.fm.

Информационное агентство "Национальная Служба Новостей (НСН)": свидетельство о регистрации СМИ ИА № ФС77-53714 выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 17 апреля 2013 года.