Вторник
26 февраля
USD 65.26
EUR 74.09
Горячие новости

Совфед предложил обследовать молодоженов на бесплодие

26 Февраля 2019 в 19:33
Совфед предложил обследовать молодоженов на бесплодие

В Совете Федерации предложили обследовать молодоженов на бесплодие. Как сообщает «Интерфакс», кроме того, члены комитета по социальной политике предложили при помощи популярных блогеров внедрять в молодежную среду специальные приложения для телефонов, формирующих «позитивное репродуктивное поведение». Проработать инициативу должны в Минтруде, Минобрнауки, министерстве просвещения и Минпромторге.

При этом в Совете Федерации подчеркнули, что в настоящий момент бесплодием в России страдают 15% семейных пар – эта цифра является для страны критической.

Между тем, ранее сенатор Елена Мизулина заявила, что 30% детей, страдающих порнозависимостью, становясь взрослыми, страдают бесплодием. Она озвучила данные соответствующего исследования, заявив, что порнография представляет большую опасность для подрастающего поколения.

В свою очередь врач-сексолог Александр Полеев пояснил в беседе с НСН, что может стать причиной бесплодия.

Теги:

Подписывайтесь на канал НСН в Яндекс.Дзене и добавляйте нас в избранные источники Яндекс.Новостей
Читайте также
Смотрите также

Горячие новости

Архив горячих новостей

Партнеры


Партнеры



Партнеры



Партнеры


Национальная служба новостей - НСН
© 2019 «НСН» ООО ЗАО «Мультимедиа Холдинг»
Все права защищены. Для лиц старше 12 лет
О нас Контакты
12+

(c) Использование материалов, опубликованных на сайте NSN.fm, допускается только с обязательной прямой гиперссылкой на страницу, с которой материал заимствован. Гиперссылка должна размещаться непосредственно в тексте, воспроизводящем оригинальный материал NSN.fm.

Информационное агентство "Национальная Служба Новостей (НСН)": свидетельство о регистрации СМИ ИА № ФС77-53714 выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 17 апреля 2013 года.