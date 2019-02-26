Совфед предложил обследовать молодоженов на бесплодие

В Совете Федерации предложили обследовать молодоженов на бесплодие. Как сообщает «Интерфакс», кроме того, члены комитета по социальной политике предложили при помощи популярных блогеров внедрять в молодежную среду специальные приложения для телефонов, формирующих «позитивное репродуктивное поведение». Проработать инициативу должны в Минтруде, Минобрнауки, министерстве просвещения и Минпромторге.

При этом в Совете Федерации подчеркнули, что в настоящий момент бесплодием в России страдают 15% семейных пар – эта цифра является для страны критической.

Между тем, ранее сенатор Елена Мизулина заявила, что 30% детей, страдающих порнозависимостью, становясь взрослыми, страдают бесплодием. Она озвучила данные соответствующего исследования, заявив, что порнография представляет большую опасность для подрастающего поколения.

В свою очередь врач-сексолог Александр Полеев пояснил в беседе с НСН, что может стать причиной бесплодия.