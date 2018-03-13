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Совфед поможет заключенным матерям общаться с детьми

13 Марта 2018 в 14:45
Совфед поможет заключенным матерям общаться с детьми

Заключенным матерям разрешат общение с собственными детьми. Соответствующий законопроект внес в Госдуму сенатор Андрей Кутепов. Он заявил НСН, что документ направлен на решение вопроса поддержания социально-полезных связей с семьей в период отбывания наказания в местах лишения свободы. В настоящее время, по словам Кутепова, дети, переданные под опеку на время нахождения матери в колонии, в большинстве случаев не имеют возможности с ней общаться, несмотря на современные возможности связи – интернет и сотовую связь.

В соответствии с проектом закона, попечители и органы опеки должны будут обеспечить общение детей с родителем в местах отбывания, не лишенных родительских прав, посредством телефона или видеосвязи. Предполагается также, что осужденный родитель также будет иметь возможность участвовать в воспитании и решении вопросов получения ребенком образования.

Изменения планируется внести в Семейный кодекс РФ «Осуществление родительских прав родителем, проживающим отдельно от ребенка» и в закон «Об опеке и попечительстве».

 

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