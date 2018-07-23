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Совфед озаботился проблемой предоставления общежитий освободившимся из тюрьмы

23 Июля 2018 в 17:00
Совфед озаботился проблемой предоставления общежитий освободившимся из тюрьмы
Комитет Совета Федерации по Регламенту и организации парламентской деятельности на сегодняшнем заседании обсуждал, как на практике будет реализован закон о зачете времени содержания лица под стражей до вступления приговора суда в законную силу в срок отбывания наказания в виде лишения свободы.

Теперь расчет времени будет осуществляться в пропорции: 1 к 1,5. В связи с этим порядка 100 тысяч заключенных в этом году выйдут на свободу. Как заявил НСН глава комитета Андрей Кутепов, парламентарии готовы написать запрос в Минтруд по поводу того, готовы ли они к таким изменениям, разработаны ли программы для этой категории россиян, либо предусмотрены квоты на предприятиях по обеспечению работой освободившихся заключенных.

Также на заседании было принято решение сделать запрос в Минюст, чтобы уточнить наличия общежитий для освободившихся из мест отбывания наказания. А в Минфин Комитет направит запрос, относительно того, почему регионы, несмотря на наличие полномочий, не могут принять программу по ресоциализации заключенных.

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