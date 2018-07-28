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Совфед отозвал из Госдумы закон об аккредитации визовых центров

28 Июля 2018 в 13:07
Совфед отозвал из Госдумы закон об аккредитации визовых центров

Законопроект об аккредитации визовых центров в России отозван из Госдумы. Об этом написал в субботу, 28 июля, написал председатель комитета СФ по международным делам Константин Косачев.

«Сегодня вместе с коллегой Олегом Морозовым отозвали из Государственной думы наш законопроект о необходимости аккредитации визовых центров», — заявил Косачёв, слова которого приводит RT.

Косачев отметил, что информационная компания была развязана против законопроекта «владельцами и бенефициарами таких визовых центров». Парламентарий добавил, что о закрытии центров речь не шла, предполагалось лишь организовать их работу на другом уровне.

При этом он добавил, что парламентарии по-прежнему убеждены в правильности самой идеи и будут добиваться ее законодательного оформления, чтобы защитить интересы граждан.

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