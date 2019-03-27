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Совфед одобрил ужесточение наказания для «воров в законе»

27 Марта 2019 в 10:33
Совфед одобрил ужесточение наказания для «воров в законе»

Совет Федерации проголосовал за закон об ужесточении уголовной ответственности для криминальных авторитетов и организаторов преступных сообществ. Документ был внесен в парламент президентом РФ и принят ранее Государственной думой.

Как отмечает RT, закон вносит новую статью в Уголовный кодекс. Согласно новой норме, криминальные лидеры могут быть отныне приговорены к лишению свободы на сроки от 8 до 15 лет, а также оштрафованы на сумму до 5 миллионов рублей. При этом условное осуждение по данной статье исключается.

За участие в организованном преступном сообществе наказание стало более суровым. Речь идёт о лишении свободы на срок от 12 до 20 лет, а также штрафе до 1 миллиона рублей.

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