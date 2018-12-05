Совфед одобрил продление заморозки накопительной пенсии

Совет Федерации проголосовал сегодня за закон о продлении заморозки накопительной части пенсии до 2021 года. Государственная дума приняла этот документ в конце ноября.

С 2014 года отчисления в накопительную часть пенсионной системы РФ в размере 6% от зарплаты перечисляются в страховую составляющую. Эти средства уходят на текущие выплаты пенсионерам, отмечает RT .

Председатель Совета Федерации по социальной политике Валерий Рязанский ранее в эфире НСН рассказал, в каком случае россияне могут получать на пенсии 40 тысяч рублей.