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Совфед одобрил продление заморозки накопительной пенсии

5 Декабря 2018 в 13:32
Совфед одобрил продление заморозки накопительной пенсии

Совет Федерации проголосовал сегодня за закон о продлении заморозки накопительной части пенсии до 2021 года. Государственная дума приняла этот документ в конце ноября.

С 2014 года отчисления в накопительную часть пенсионной системы РФ в размере 6% от зарплаты перечисляются в страховую составляющую. Эти средства уходят на текущие выплаты пенсионерам, отмечает  RT.

Председатель Совета Федерации по социальной политике Валерий Рязанский ранее в эфире НСН рассказал, в каком случае россияне могут получать на пенсии 40 тысяч рублей.

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