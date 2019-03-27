Совфед одобрил доиндексацию пенсий

Совет Федерации проголосовал за закон о дополнительной индексации пенсий выше прожиточного минимума пенсионера, принятый ранее Госдумой, передает RT.
Теперь, согласно документу, сначала будет утверждаться величина социальной доплаты, которая требуется для доведения материального содержания пенсионера до прожиточного минимума в конкретном регионе. Уже только после этого перерасчёта будет проводиться индексация пенсий и ежемесячных денежных выплат.
Кроме того, закон также обязал обеспечить соответствующую доплату задним числом - с 1 января 2019 года – пенсионерам, которые недополучили эти средства. Документ был принят по итогам послания президента РФ Владимира Путина Федеральному собранию. В своей речи глава государства обратил внимание на допущенную ранее несправедливость в этом вопросе.