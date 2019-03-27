Совфед одобрил доиндексацию пенсий

Совет Федерации проголосовал за закон о дополнительной индексации пенсий выше прожиточного минимума пенсионера, принятый ранее Госдумой, передает RT .

Теперь, согласно документу, сначала будет утверждаться величина социальной доплаты, которая требуется для доведения материального содержания пенсионера до прожиточного минимума в конкретном регионе. Уже только после этого перерасчёта будет проводиться индексация пенсий и ежемесячных денежных выплат.

Кроме того, закон также обязал обеспечить соответствующую доплату задним числом - с 1 января 2019 года – пенсионерам, которые недополучили эти средства. Документ был принят по итогам послания президента РФ Владимира Путина Федеральному собранию. В своей речи глава государства обратил внимание на допущенную ранее несправедливость в этом вопросе.