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Советские МиГ-25 погоняли израильские F-16 в Сирии

11 Февраля 2018 в 12:19
Советские МиГ-25 погоняли израильские F-16 в Сирии

В ходе отражения авианалета израильских ВВС сирийские правительственные войска задействовали советские перехватчики МиГ-25ПД, известные как «Летучие лисицы» (Foxbat). Как сообщают СМИ, самолеты базировались на авиабазе Тьяс (Т4), расположенном в том районе, куда израильская авиация нанесла удар по пункту управления иранским БПЛА.

Как пишет «Вестник Мордовии», несколько лет назад таких самолетов в Сирии насчитывалось порядка 40, 30 из них – перехватчики. По информации издания, несмотря на свой солидный возраст, «Лисицы» способны доставить немало неприятностей даже высокотехнологичным израильским ВВС.

10 февраля ВВС Израиля совершили несколько авианалетов на расположенные в Сирии иранские военные объекты. Причиной стал иранский дрон, сбитый израильскими военными над Голландскими высотами. ПВО Сирии в ответ открыли огонь по самолетам, один из них был подбит и упал на севере Израиля. Летчик катапультировался.

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