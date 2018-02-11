Советские МиГ-25 погоняли израильские F-16 в Сирии

В ходе отражения авианалета израильских ВВС сирийские правительственные войска задействовали советские перехватчики МиГ-25ПД, известные как «Летучие лисицы» (Foxbat). Как сообщают СМИ, самолеты базировались на авиабазе Тьяс (Т4), расположенном в том районе, куда израильская авиация нанесла удар по пункту управления иранским БПЛА.

Как пишет «Вестник Мордовии», несколько лет назад таких самолетов в Сирии насчитывалось порядка 40, 30 из них – перехватчики. По информации издания, несмотря на свой солидный возраст, «Лисицы» способны доставить немало неприятностей даже высокотехнологичным израильским ВВС.

10 февраля ВВС Израиля совершили несколько авианалетов на расположенные в Сирии иранские военные объекты. Причиной стал иранский дрон, сбитый израильскими военными над Голландскими высотами. ПВО Сирии в ответ открыли огонь по самолетам, один из них был подбит и упал на севере Израиля. Летчик катапультировался.