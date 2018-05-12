Советник Трампа неудачно пошутила над смертельно больным Маккейном

На закрытом совещании в Белом доме спецсоветник президента США Кэлли Сэдлер заявила, что позицию сенатора Джона Маккейна по вопросу назначение главой ЦРУ Джины Хаспел можно не учитывать, поскольку он «все равно умирает», передает «Интерфакс».

Шутка не нашла одобрения среди присутствующих.

Сэдлер подверглась критике, а дочь Маккейна, телеведущая Меган Маккейн, выразила надежду на то, что помощница президента будет уволена. Позже Сэдлер позвонила ей, чтобы принести извинения.

81-летний Джон Сидней Маккейн III — американский политик-республиканец, сенатор США от штата Аризона с 1987 года. С 3 января 2015 года председатель комитета Сената США по вооружённым силам.

Дед и отец Маккейна были адмиралами Военно-морских сил США. Джон Маккейн пошёл по их стопам и в 1958 году окончил Военно-морскую академию США, став лётчиком палубной авиации. Ветеран Вьетнамской войны. Был сбит советской ракетой над Ханоем в 1967, пробыл во вьетнамском плену пять с половиной лет и был выпущен в 1973 году по условиям Парижского соглашения.

В 1981 году Маккейн ушёл в отставку с военной службы, а в 1982 году был избран в Палату представителей Конгресса США от Республиканской партии. В 1986 избран сенатором от Аризоны, переизбирался пять раз — в 1992, 1998, 2004, 2010 и в 2016. В 2000 пытался выставить свою кандидатуру в президенты США от Республиканской партии, но проиграл Джорджу Бушу-младшему на партийных выборах. На выборах 2008 года был кандидатом в президенты США от республиканцев (официальную поддержку Маккейну оказал тогдашний действующий президент Джордж Буш-младший), однако проиграл выборы кандидату от Демократической партии Бараку Обаме.

Маккейн находится при смерти, у него диагностирована глиобластома; семья уже готовится к похоронам, на которые, как сообщается, не пригласят действующего президента США Дональда Трампа.