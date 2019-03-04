Совет Госдумы завтра обсудит законопроект о доплатах к пенсиям

Совет Госдумы уже во вторник, 5 марта рассмотрит законопроект о доплатах пенсионерам сверх прожиточного минимума. Об этом сообщил председатель нижней палаты парламента Вячеслав Володин, передает ТАСС. Как подчеркнул спикер, документ необходимо принять как можно быстрее, потому что он должен вступить в силу задним числом - с 1 января 2019 года, чтобы люди как можно скорее могли получить доплаты.

Правительство Российской Федерации внесло законопроект в Госдуму сегодня. Как отмечается в пояснительной записке, документ разработан для реализации положений послания президента Владимира Путина Федеральному собранию, передает RT . Согласно проекту, получателям социальной доплаты к пенсии всегда будет обеспечиваться выплата сумм индексаций сверх прожиточного минимума, который установлен в регионе.

Доплату получат и неработающие пенсионеры, которые не дополучили её с 1-го января в связи со старым принципом расчёта. Как уточняет Ura.ru , надбавки, которые появятся в результате пересчета, будут учитываться при начислении социальных доплат к пенсиям в 2020 году.

Ранее вице-премьер Татьяна Голикова заявляла, что перерасчет соцдоплат к пенсиям коснется 12% неработающих пенсионеров. На эти цели в 2019 году будет направлено 18,8 миллиардов рублей.