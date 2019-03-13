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Совет ФИФА утвердит новый формат клубного чемпионата мира

13 Марта 2019 в 23:12
Совет ФИФА утвердит новый формат клубного чемпионата мира

Члены совета Международной федерации футбола 14 марта в Майами могут утвердить изменение формата клубного чемпионата мира, передает ТАСС.

Пилотный турнир запланирован на период с 17 июня по 4 июля 2021 года. По информации источника, предварительно новый формат поддержали пять конфедераций из шести. Ранее на эти даты был запланирован Кубок конфедераций.

Помимо чемпионатов мира и футбольных турниров Олимпийских игр, ФИФА проводит мировые чемпионаты для 17-летних и молодёжные чемпионаты мира. Кроме того, недавно был учреждён новый турнир под названием Кубок конфедераций, за который каждые четыре года борются победители региональных чемпионатов плюс чемпионы мира и организаторы турнира.

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