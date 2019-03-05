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Совет Федерации настаивает на возвращении вытрезвителей

5 Марта 2019 в 15:52
Совет Федерации настаивает на возвращении вытрезвителей

В Совете Федерации подготовили законопроект о создании системы платных вытрезвителей. Как пишет Ura.ru, один из авторов документа – председатель комитета по социальной политике Валерий Рязанский подчеркнул, что региональные власти предлагается наделить правом создания таких учреждений на основе государственно-частного партнёрства. 

Предполагается, что вытрезвители будут платными, но этот механизм пока не проработан. Авторы предлагают забирать в вытрезвители людей, которые не способны самостоятельно передвигаться из-за опьянения, но им не требуется серьёзная медицинская помощь. Определять степень опьянения будет поручено полиции.

Между тем, ранее лидер «Справедливой России» Сергей Миронов заявил, что медицинские вытрезвители должны возродиться в России на постоянной основе. По его словам, 30-60% всех преступлений совершаются гражданами, находящимися в сильном алкогольном опьянении. Кроме того, часть нетрезвых людей попросту замерзает на улице. Миронов также сослался на данные статистики, которая утверждает, что 85% россиян поддерживают идею возвращения вытрезвителей.

В крупных городах такие учреждения необходимы, так как проблема с пьяными гражданами на улицах стоит очень остро, заявил в эфире НСН врач-психиатр, нарколог Александр Ковтун.

 

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