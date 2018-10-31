Совершена попытка взлома электронной почты ЦИК ЛНР

Неизвестные попытались взломать электронную почту Центризбиркома самопровозглашенной Луганской народной республики, сообщили РИА «Новости» в избирательной комиссии.

Работа по организации и проведению выборов главы и депутатов народного совета ЛНР не нарушена.

Ранее НСН сообщала, что Франция, Нидерланды, Польша, Швеция и Великобритания, Италия, Бельгия и Германия сделали заявление, в котором заявили, что не признают планируемые в самопровозглашенных республиках Донбасса 11 ноября выборы и просят Россию остановить этот процесс.

Советник главы самопровозглашённой ЛНР и представитель политической рабочей группы на Минских переговорах Родион Мирошник рассказал НСН о нежелании Украины выполнять существующие договоренности.

