Совбез РФ опроверг причастность Патрушева к перехвату «кокаина» из Аргентины

В операции по предотвращению в Москву крупной партии кокаина из Аргентины не участвовал самолет секретаря Совбеза РФ Николая Патрушева. Об этом в воскресенье сообщили журналистам в организации.

Ранее несколько западных СМИ написали, что обнаруженный в посольстве РФ в Буэнос-Айресе кокаин был заменен мукой и в рамках спецоперации доставлен в Москву на самолете Патрушева.

«Это чьи-то фантазии и фейк. Данный самолет не используется для перевозки дипломатической почты и дипломатических грузов», - сказал «Интерфаксу» источник в аппарате Совбеза РФ.

Ранее появилась информация об обнаружении в посольстве РФ в Аргентине 12 килограммов кокаина. На странные чемоданы, стоящие в школе при дипмиссии, обратил внимание посол Виктор Коронелли. Наркотик в чемоданах был заменен мукой. Груз было решено отправить в Москву, чтобы выявить всех причастных к организации канала. Операция проводилась два года аргентинскими и российскими спецслужбами, пишет Газета.ру