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Совбез ООН единогласно принял резолюцию о прекращении огня в Сирии

24 Февраля 2018 в 23:35
Совбез ООН единогласно принял резолюцию о прекращении огня в Сирии

Совет безопасности ООН 24 февраля единогласно принял резолюцию об установлении гуманитарной паузы на территории Сирии по меньшей мере на 30 дней.

«За 15 голосов. Таким образом, резолюция принимается единогласно», - объявил председательствующий в СБ ООН в феврале постпред Кувейта при ООН Мансур Аль-Отейби.

Напомним, проект резолюции подготовили Кувейт и Швеция. ОН предполагает немедленное прекращение боевых действий для установления продолжительной гуманитарной паузы сроком минимум в 30 дней на территории Сирии.

При этом режим прекращения огня не распространяется на операции против террористических организаций.


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