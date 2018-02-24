Совбез ООН единогласно принял резолюцию о прекращении огня в Сирии

Совет безопасности ООН 24 февраля единогласно принял резолюцию об установлении гуманитарной паузы на территории Сирии по меньшей мере на 30 дней.



«За 15 голосов. Таким образом, резолюция принимается единогласно», - объявил председательствующий в СБ ООН в феврале постпред Кувейта при ООН Мансур Аль-Отейби.

Напомним, проект резолюции подготовили Кувейт и Швеция. ОН предполагает немедленное прекращение боевых действий для установления продолжительной гуманитарной паузы сроком минимум в 30 дней на территории Сирии.

При этом режим прекращения огня не распространяется на операции против террористических организаций.