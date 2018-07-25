Сотруднику ЦНИИмаш предъявлено обвинение в госизмене

Обвинение в государственной измене предъявлено учёному Виктору Кудрявцеву - работнику Центрального научно-исследовательского института машиностроения. Об этом ТАСС рассказал адвокат арестованного Иван Павлов. ЦНИИмаш - головная организация государственной корпорации «Роскосмос».

Защитник сообщил, что подал жалобу на имя главы адвокатской палаты Москвы Игоря Полякова в связи с тем, что ему не разрешили присутствовать в момент предъявления обвинения.

Кандидат технических наук Виктор Кудрявцев был арестован 19 июля 2018 года. В ЦНИИмаш и некоторых других структурных подразделениях «Роскосмоса» были проведены обыски. Как уточняет ТАСС, следствие не рассматривает в качестве подозреваемых нынешнее руководство института. Уголовное дело, по которому арестован Кудрявцев, относится к событиям 2013 года.