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Сотруднику ЦНИИмаш предъявлено обвинение в госизмене

25 Июля 2018 в 17:04
Сотруднику ЦНИИмаш предъявлено обвинение в госизмене

Обвинение в государственной измене предъявлено учёному Виктору Кудрявцеву - работнику Центрального научно-исследовательского института машиностроения. Об этом ТАСС рассказал адвокат арестованного Иван Павлов. ЦНИИмаш - головная организация государственной корпорации «Роскосмос».

Защитник сообщил, что подал жалобу на имя главы адвокатской палаты Москвы Игоря Полякова в связи с тем, что ему не разрешили присутствовать в момент предъявления обвинения.

Кандидат технических наук Виктор Кудрявцев был арестован 19 июля 2018 года. В ЦНИИмаш и некоторых других структурных подразделениях «Роскосмоса» были проведены обыски. Как уточняет ТАСС, следствие не рассматривает в качестве подозреваемых нынешнее руководство института. Уголовное дело, по которому арестован Кудрявцев, относится к событиям 2013 года.

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