Сотрудников Парка Горького с 23 февраля поздравили стриптизёрши

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Ко Дню защитника Отечества мужчины, работающие в Центральном парке культуры и отдыха имени Горького, получили весьма оригинальный подарок. Об этом сообщили в прямом эфире радиостанции «Серебряный Дождь». Источник отмечает, что речь идет о стриптизе. На кадрах видео, которое было опубликовано в Инстаграме одной из работниц парка, запечатлены две обнаженные девушки, которые исполняют недвусмысленные танцы на фоне книжного шкафа. За всем происходящим сосредоточенно наблюдают представители сильной половины человечества.

При этом отмечается, что выступление стриптизерш было заранее согласованно с руководством парка.

Между тем, ранее сообщалось, что любовь к танцам в ночном клубе стоила 25-летнему учителю физики Дмитрию Ветчинникову места в столичной школе №1236. До того, как стать преподавателем, он танцевал в ночном клубе. Видео с его танцами попало в интернет, став причиной скандала. Теперь он собирается отстаивать свои права в суде.

Руководитель Московского городского профсоюза работников образования Марина Иванова в ходе пресс-конференции НСН заявила, что разные взгляды на морально-этический облик работников образования часто рождает споры.