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Сотрудников Baring Vostok подозревают в хищении 2,5 млрд рублей

15 Февраля 2019 в 17:00
Сотрудников Baring Vostok подозревают в хищении 2,5 млрд рублей
ФОТО: youtube
Основатель крупной инвестиционной компании Baring Vostok поданный США Майкл Калви и ещё ранее пятеро задержанных сотрудников подозреваются в хищении 2,5 млрд рублей. Следователи уточнили, подозреваемыми по делу проходят двое иностранных и трое российских граждан.

Уголовное дело может быть связано с конфликтом вокруг банка «Восточный Экспресс» и возбуждено после «разработки» ФСБ России.

Как пишет «Свободная пресса», вопрос об аресте подозреваемых будет решаться в Басманном суде столицы.

Инвестиционная компания Майкла Калви Baring Vostok занимается прямыми инвестициями в России и странах СНГ. Фонд владеет контрольным пакетом акций банка «Восточный», а также имеет доли в Etalon Group, Gett, OZON, «ЭР-Телеком», «Новомет» и «Вкусвилл», уточняет Ura.ru.

Ранее НСН писала, что все новые и новые обстоятельства, связанные с деятельностью арестованных сенатора Арашукова и его отца, всплывают день ото дня, не переставая изумлять, а то и ужасать почтеннейшую публику.

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