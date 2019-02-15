Сотрудников Baring Vostok подозревают в хищении 2,5 млрд рублей

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Основатель крупной инвестиционной компании Baring Vostok поданный США Майкл Калви и ещё ранее пятеро задержанных сотрудников подозреваются в хищении 2,5 млрд рублей. Следователи уточнили, подозреваемыми по делу проходят двое иностранных и трое российских граждан.

Уголовное дело может быть связано с конфликтом вокруг банка «Восточный Экспресс» и возбуждено после «разработки» ФСБ России.

Как пишет «Свободная пресса» , вопрос об аресте подозреваемых будет решаться в Басманном суде столицы.

Инвестиционная компания Майкла Калви Baring Vostok занимается прямыми инвестициями в России и странах СНГ. Фонд владеет контрольным пакетом акций банка «Восточный», а также имеет доли в Etalon Group, Gett, OZON, «ЭР-Телеком», «Новомет» и «Вкусвилл», уточняет Ura.ru.