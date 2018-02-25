Сотрудники МВД Дагестана задержаны за мошенничество

В Дагестане возбуждено уголовное дело в отношении нескольких сотрудников МВД, подозреваемых в мошенничестве. Об этом сообщили в СК по региону.

По данным следствия, должностные лица управления уголовного розыска МВД, используя свое служебное положение, представили в финансовое подразделение заведомо ложные документы, по которым им были компенсированы командировочные расходы. Полицейским было выплачено от 10 до 20 тысяч рублей, которыми они распорядились оп своему усмотрению, сообщили в региональном СК.

Возбуждено уголовное дело о мошенничестве, пишет RT.