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Сотрудники МВД Дагестана задержаны за мошенничество

25 Февраля 2018 в 17:06
Сотрудники МВД Дагестана задержаны за мошенничество

В Дагестане возбуждено уголовное дело в отношении нескольких сотрудников МВД, подозреваемых в мошенничестве. Об этом сообщили в СК по региону.

По данным следствия, должностные лица управления уголовного розыска МВД, используя свое служебное положение, представили в финансовое подразделение заведомо ложные документы, по которым им были компенсированы командировочные расходы. Полицейским было выплачено от 10 до 20 тысяч рублей, которыми они распорядились оп своему усмотрению, сообщили в региональном СК.

Возбуждено уголовное дело о мошенничестве, пишет RT.

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